Capello sferzante: "Inter, uno sbaglio chiaro. In campionato è più semplice"

Al termine della sfida, dagli studi di Sky, Fabio Capello ha commentato la prestazione dei nerazzurri: "Nelle ultime due partite in campionato l'Inter ha sempre sofferto, non so se si è adagiata un po', mi ha dato un po' questa impressione. Stasera ha giocato sotto ritmo, non ha giocato da Inter, è mancato proprio lo spirito che abbiamo visto finora. L’Inter nelle partite di Champions non è stata così forte e dirompente come in campionato dove fa sempre quattro gol. In Champions ha vinto ma ha segnato poco. Il campionato italiano è più facile. Una squadra come l’Inter deve puntare a tutti gli obiettivi, con la rosa che ha". Don Fabio, poi, individua l'episodio che avrebbe potuto cambiare il corso della storia: "L'Inter non ha giocato da Inter, non ha pressato in avanti. Gli avversari hanno potuto giocare come hanno voluto. Ci sono stati dei momenti in cui si era risvegliata, ha avuto quella palla gol con Thuram: è stato il momento decisivio della partita, avesse segnato... invece non c'è riuscito. Non ha parato il portiere, non ha proprio colpito la porta. È stata una cosa non bella".

