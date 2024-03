Simeone consola Inzaghi: "Inter fortissima, ma non si può sempre vincere"

"Giocare a casa nostra non è facile"

"Nella vita uno non vince sempre, ma delle volte ti tocca. Venivamo da sconfitte dure, ma abbiamo giocatori con un cuore enorme e soprattutto la nostra gente è incredibile. Giocare a casa nostra non è facile e per fortuna abbiamo vinto", prosegue così il Cholo che sulla notte speciale del Metropolitano aggiunge: "Penso che abbiamo giocato tante partite importanti, penso alla Supercoppa con il Real. Oggi la squadra è riapparsa, perché abbiamo tifosi che trasmettono qualcosa che i giocatori riescono a portare in campo. Dobbiamo migliorare e il primo responsabile sono io: oggi avevamo un piano e tutti i giocatori l'hanno seguito. Tutti hanno corso, non si sono messi a pensare se correre o no, ma lo hanno fatto".