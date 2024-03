Il paradosso della nuova Champions League. E per chi esce sono guai…

Le speranze della Juventus

Anche se, in confronto al recente passato, il nuovo format garantisce comunque una gara casalinga in più, con le ovvie conseguenze positive in termini di incasso e di sponsorizzazioni, e almeno due partite al minimo in più rispetto ai vecchi gironi. Ma per guadagnare di più, attenzione, bisognerà giocare di più rispetto al passato. Cosa non semplice perché il girone unico fa sì che si siano appiattite le differenze di ranking e, secondo Massimiliano Allegri "il nuovo formato è studiato in modo tale che, come nel tennis, garantisca alle prime otto di arrivare in fondo alla competizione per garantire più spettacolo".