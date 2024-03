Un’altra Juve per un altro Allegri: sono finiti gli anni d’oro

TORINO - C’era una volta Massimiliano Allegri doc . Nel senso che poteva permettersi il lusso di allenare prevalentemente solo giocatori top, appunto a denominazione di origine controllata. Gli è capitato al Milan e nel primo lustro bianconero in cui ha fatto l’en plein con cinque scudetti in cinque campionati. Poi, col suo rientro a Torino dopo i due anni di sosta forzata e rilassante, ecco un triennio in cui non solo è scesa la qualità dei calciatori da allenare, ma ha dovuto anche occuparsi di altro, con la bufera giustizia che ha devastato lo spirito e non solo della Vecchia Signora nella passata stagione. Vero, in questo campionato si sono registrati solo gli echi degli effetti, con l’Europa vista solo in televisione, ma il livello della rosa è sceso dal punto di vista tecnico anche per fattori extra calcistici.

Giuntoli e Manna a lavoro per rinforzare la rosa

Non soltanto sono partite stelle come Di Maria, tanto per fare un nome, ma il tecnico livornese non ha potuto contare per esempio su Pogba e Fagioli, fuori dai giochi per problemi legati al doping e alle scommesse. In ogni caso la cifra assoluta della Juventus è calata e nella prossima stagione si alzerà di qualche tacca soltanto grazie all’innesto di qualche elemento necessario anche e soprattutto per affrontare una stagione decisamente più ricca dal punto di vista degli impegni: oltre al campionato e la Coppa Italia, sicuramente il Mondiale per club e con ogni probabilità anche la Champions League. Dunque il direttore tecnico Cristiano Giuntoli si sta muovendo di concerto con il direttore sportivo Giovanni Manna per migliorare il valore della rosa ma è innegabile come è cambiato e dovrà ulteriormente cambiare l’approccio di Allegri alla sua Juventus.

