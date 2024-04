Ancelotti nervoso, Rudiger gli ricorda il precedente: “Non mi hai chiesto scusa”

Il mondo del calcio si ferma: domani sera tutti gli occhi saranno puntati sul Santiago Bernabeu, dove Real Madrid e Manchester City si sfideranno per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League . I blancos sono primi in Liga con 8 punti di vantaggio sul Barcellona secondo e con la testa totalmente all'Europa. Dal canto loro, i citizens sono in piena bagarre per vincere la Premier League : a contendergliela Liverpool e Arsenal . Sarà un match attrattivo per tutto il mondo del calcio, come ammesso dal tecnico delle merengues Carlo Ancelotti in conferenza. Al suo fianco, a presentare la sfida, Antonio Rudiger .

Quella contro il City in programma domani, sarà la 200ª partita di Champions League per Ancelotti, che resta però sul pezzo come affermato in sala stampa: "L'importante è ottenere il miglior risultato possibile. Abbiamo avuto tempo per preparare la partita e sono fiducioso che domani daremo il massimo per competere. Sarà una gara molto attraente per il mondo del calcio. Questa qualità renderà la partita molto bella a livello tecnico. Pensiamo di essere superiori in alcuni aspetti e loro in altri. Vedremo dopo 180 minuti. Il City ha subito delle perdite in difesa, ma credo che le abbiano gestite molto bene. Guardiola ha dei centrali che giocano come terzini e che fanno bene. Il fatto di avere dei giocatori in meno non li condiziona".

Il 'nervosismo' di Re Carlo e il paragone con Pep

Ancelotti sa che per il Real sarà importante tenere a mente quanto successo nelle gare dell'anno scorso: "Abbiamo giocato senza coraggio e senza personalità. Sono due aspetti molto importanti... e nella seconda gara ci sono mancati. Ovviamente c'è stata anche una 'mancanza' di calcio. Non l'abbiamo gestita nel modo migliore, è stata una questione mentale e tecnica. Loro ci hanno pressato alto e noi non abbiamo saputo proporre altro". Il Madrid di quest'anno è comunque diverso rispetto a quello dell'anno scorso: "Abbiamo caratteristiche diverse sulla palla... perché l'anno scorso avevamo Karim come riferimento. Quest'anno non lo abbiamo e abbiamo alternato con più mobilità davanti. È importante non fissare le posizioni, questo può essere un tassello fondamentale per domani".

Nonostante si tratti della gara numero 200, Ancelotti si dice "molto nervoso a livello personale nelle ore prima della partita. Se la sconfitta è sofferenza e la vittoria è felicità? No, la vittoria è davvero un sollievo, perché i giorni dopo sono più tranquilli. La sofferenza fa parte del lavoro, ti tiene in vita, è un carburante per me". I blancos hanno avuto nove giorni per preparare la partita: "Non credo che ci sarà nulla di strano nella partita. Non vi dirò nulla (ride, ndr), ma la formazione non vi mancherà. Potrebbe esserci un cambiamento, ma l'undici è abbastanza chiaro". Sarà un altro capitolo dell'eterno confronto tra lui e Guardiola: "Non mi dà noia, lui è un grande allenatore e non mi infastidisce quello che pensano di me. Mi interessa quello che pensa il mio club".