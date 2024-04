Guardiola, bufera Real: le insinuazioni di Pep sul Bernabeu, "Mai visto così"

"Non lasciate che il presidente la prenda male - continua -, è uno stadio impressionante, hanno fatto un lavoro incredibile. Io non ho calpestato l'erba oggi, me l'hanno detto i miei giocatori. Ma non lasciate che la gente la prenda nel modo sbagliato, perché ho giocato qui molte volte e loro avevano sempre un tappeto. Adesso non è più così, ma lo stadio è spettacolare, gli spogliatoi, tutto...". Il tecnico spagnolo, poi, ha anche parlato dell' esclusione di De Bruyne : "Ha avuto il vomito, si è sentito male - racconta Pep -. Quando siamo arrivati nello spogliatoio ha cominciato a vomitare e ha detto: 'Non sono pronto'".

Rodri sul prato del Bernabeu e il commento di Ancelotti

Tornando al prato dello stadio del Real Madrid, arrivano critiche anche da parte di Rodri: "Non era bello, per come giochiamo penso che ci abbia fatto un po' male. Non troviamo scuse ma non era bello. Tanto a volte non si vede dall'alto, a volte sembra che un prato vada bene ma quando lo calpesti ti accorgi che non è così. L'erba non era uniforme. Il Bernabeu è sempre stato come un tappetino, offrono sempre le migliori condizioni, in questo senso non abbiamo lamentele". Alla vigilia si era accesa una piccola polemica anche per il tetto, che i padroni di casa volevano chiuso per amplificare i decibel all'interno dell'impianto, mentre gli ospiti aperto. Alla fine si è optato per tenerlo chiuso. "Mi piace vedere il cielo", ha commentato Guardiola, mentre non è dello stesso avviso Carlo Ancelotti: "Mi piace molto l'atmosfera che abbiamo qui. Il nostro stadio ci aiuta molto, ora dovremo riuscire a fare lo stesso senza il nostro stadio dietro". Il tecnico di Reggiolo ha poi da ridire anche sulla direzione di gara di Letexier: "Ho una ottima considerazione di questo arbitro, ma non è stato al livello delle due squadre. Gli è mancata un po' di esperienza". Polemiche a parte, ora tocca ricaricare le pile per regalare agli appassionati un secondo atto degno del primo.

Ancelotti: "Il risultato è giusto. Arbitro non al livello delle due squadre"