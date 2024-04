Maatsen alla Bentancur, gol Atletico come Porto-Juventus: cosa è successo

L’ Atletico Madrid ha aperto le danze contro il Borussia Dortmund dopo appena 4’ grazie all’ex Udinese Rodrigo De Paul . Nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League i Colchoneros sono scesi in campo pressando in maniera decisa fin dal primo minuto. La rete della formazione del Cholo Simeone nasce da una clamorosa incomprensione difensiva. Kobel serve il pallone a Maatsen , pressato, che a sua volta non si intende con Schlotterbeck : il pallone resta a metà tra i due difensori e De Paul ne approfitta beffando il portiere avversario senza troppi problemi.

Juve, l'errore di Bentancur contro il Porto

Il vantaggio dei padroni di casa, inoltre, ricorda clamorosamente una rete subita sempre in Champions League dalla Juventus nella stagione 2020/2021, quando a guidarla c'era Andrea Pirlo. In quel caso si giocava l'andata degli ottavi in casa del Porto contro i bianconeri: in quel caso dopo appena 2' Bentancur si rese protagonista di una disattenzione praticamente uguale favorendo la rete del vantaggio di Taremi. Il match si chiuse poi sul risultato di 2-1 e al ritorno i portoghesi passarono il turno nonostante la vittoria dei bianconeri per 3-2 in virtù della vecchia regola dei gol in trasferta.