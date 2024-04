Quando ti giochi la Champions, ma non resisti a Del Piero: selfie da leggenda

Una leggenda per la Juventus e i suoi tifosi. Una leggenda anche per il calcio mondiale. Alessandro Del Piero con le sue giocate in campo ha fatto innamorare ogni amante del pallone e non solo i bianconeri. Avversari, grandi e piccoli, hanno riservato a lui sempre grandissimi tributi e anche ora da opinionista e intervistatore non ha perso la fama, anzi ha portato avanti i suoi valori con professionalità, umiltà e anche con qualche momento divertente. Al termine della partita tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund si è trovato a intervista per la CBS gli allenatori, tra cui il tedesco Terzic che alla fine della chiacchierata gli ha fatto una richiesta.