"Uno dei peggiori che conosco, è un disastro": Orsato, City-Real inizia male

Dopo lo spettacolare pareggio dell'andata per 3-3 disputatosi al Bernabeu , Manchester City e Real Madrid sono pronte a sfidarsi mercoledì 17 aprile all'Etihad Stadium nel ritorno dei quarti di Champions League . La gara è stata assegnata a Daniele Orsato , fischietto italiano della sezione di Schio. Ma tra le fila dei Blancos, c'è chi non ha gradito questa designazione, ovvero Luka Modric . Il centrocampista croato aveva già attaccato Orsato dopo la semifinale dei Mondiali persa contro l' Argentina , definendolo non all’altezza di una gara importante come quella. L'episodio che fece infuriare Modric fu quello inerente all’azione che portò al calcio di rigore per il fallo di Livakovic su Julian Alvarez , con la conseguente rete dell’1-0 di Lionel Messi dagli undici metri.

Modric su Orsato

Dopo la semifinale del Mondiale persa 3-0 contro l'Albiceleste, su Orsato Modric dichiarò: Di solito non parlo degli arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. È uno dei peggiori che conosco e non lo dico da oggi. È un disastro". Sull'episodio che portò al vantaggio dell'Argentina, aggiunse: “Stavamo controllando bene la partita, quando è arrivato l'episodio chiave. C'era un corner per noi, che l'arbitro non ha dato, e sull'azione successiva c'è stato il rigore, che non c'era assolutamente, perché è stato Alvarez a cercare il contatto con il nostro portiere Livakovic e non viceversa. Mi chiedo come si possa fischiare un rigore del genere. Ormai però è successo e non possiamo più farci niente”.