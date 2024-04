Gli undici uomini (più uno) di Agata: la Centasso gioca Barcellona-Psg

In un breve filmato condiviso sui social, la calciatrice Agata Centasso ha presentato la sfida decisiva per accedere alla finale di Champions , partita dopo partita. " Ecco il mio 1 contro 1 di Barcellona-PSG ", ha detto la sportiva. Poi ha proseguito: " Ter stegen-Donnarumma . Dico Ter Stegen perché Donnarumma all'andata non c'è piaciuto".

Le preferenze di Angela Centasso su Barça-Psg

Tra Cancelo e Hakimi, entrambi terzini forti, la Centasso ha scelto Hakimi, mentre tra Arajuio e Marquinhos, lei ha preferito quest'ultimo motivando: "Capitano mai arrendevole, tanto carisma e carattere". Cubarsì-Hernandez: la scelta della Centasso è caduta sul giovane catalano: "A soli 17 anni sembra già un veterano. Ha dei dati statistici brillanti. Ma poi, vogliamo parlare di come fa ripartire il gioco?". Le considerazioni della sportiva sono poi proseguito con Koundé e Nuno Mendes: "Scelgo la solidità di Koundé", Pedri-Lee: "Scelgo Pedri, l'erede del suo allenatore Xavi. E poi che assist ha fatto all'andata?", Tra De Jong e Vitinha, Agata ha scelto quest'ultimo "perché non sbaglia mai una palla", mentre tra Gundogan e Fabian Ruiz: "Scelgo Gundogan, giocatore totale, esperienza, tecnica, qualità. Non è paragonabile a nessuno".

Yamal e Mbappé impossibili da scartare. La formazione

"Yamal-Barcola: due giovanissimi a confronto. Premio Yamal perché ha dimostrato qualcosa in più. Avete sentito poi le cifre che offrono per il sedicenne? Un numero a tre zeri mai visto", ha proseguito la calciatrice. Ed ancora: "Lewandowski-Mbappé: scelta difficilissima. Dico Mbappé perché all'andata non ha brillato, quindi in questa partita mi aspetto qualcosa in più da lui". Su Raphinha-Dembelé, la Catasso ha scelto Raphinha per "la doppietta dell'andata". "Xavi-Luis Enrique: compagni di campo e di spogliatoio, ora invece rivali in panchina. Luis è sicuramente più titolato, ma da quando Xavi ha dato l'addio anticipato al Barça la sua squadra non sa più perdere e propone un grandissimo calcio. Dico per questo lui".

Ter Stegen; Hakimi, Marquinhos, Cubarsì, Koundé; Pedri, Vitinha, Gundogan; Yamal, Mbappé, Raphinha. Allenatore Xavi. Questa la formazione finale, dodici scelte, otto Barcellona e quattro Psg: Agata un indizio sulla prossima semifinalista di Champions l'ha dato...