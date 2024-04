Diretta Bayern-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Bayern Monaco e il Real Madrid si affrontano in Germania nella semifinale di andata di Champions League. I bavaresi vengono da quattro vittorie di fila (tre in Bundesliga e quella in Champions contro l'Arsenal ai quarti) e sono secondi nella classifica del campionato tedesco con 69 punti in 31 giornate e con il miglior attacco (89 gol fatti). I blancos, invece, hanno sempre vinto nelle ultime sei giornate di Liga e comandano la classifica della massima serie spagnola con 84 punti conquistati in 33 turni, con la difesa meno battuta del torneo (22 reti al passivo) e con l'attacco più prolifico (71 gol realizzati).