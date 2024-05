Diretta Borussia Dortmund-Psg ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Il Borussia Dortmund torna a disputare una semifinale di Champions League a distanza di 11 anni e lo fa contro il Psg di Kylian Mbappé (esclusiva Amazon Prime Video). I francesi puntano a tornare in finale 4 anni dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Per arrivare fino a qui, la squadra di Terzic ha superato - nella fase a eliminazione diretta - prima il Psv e poi l'Atletico Madrid. I parigini hanno battuto la Real Sociedad agli ottavi e il Barcellona ai quarti. Il rendimento in campionato del Borussia Dortmund non è affatto in linea con le performance europee: nelle ultime quattro gare sono arrivate due sconfitte e un pareggio; in classifica sono 5 i punti che lo separano dal Lipsia quarto, ragione per cui Reus e compagni sperano che scatti il quinto posto in Champions League per la Germania. La squadra di Luis Enrique, invece, si è appena laureata campione di Francia malgrado il pareggio per 3-3 contro il Le Havre.