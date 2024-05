Carragher intervista ubriaco, Del Piero e Henry gli ridono in faccia in tv

DORTMUND (GERMANIA) - Il primo round della doppia sfida tra Borussia Dortmund e Psg va ai tedeschi , che si aggiudicano l' andata della semifinale di Champions League grazie alla rete al 36' di Füllkrug . A spingere i gialloneri di Terzic al successo c'erano gli oltre 80mila tifosi del Signal Iduna Park e il solito Muro Giallo . Nel settore più caldo del tifo teutonico c'era anche un ospite speciale: Jamie Carragher . L'ex difensore del Liverpool, infatti, inviato per l'emittente americana CBS Sports, ha seguito il match dalla curva lasciandosi andare e "calandosi nella parte". Al termine del match, quando doveva condurre insieme all'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel le interviste, è sembrato un po' alticcio e alla domanda della presentatrice, Kate Abdo, se fosse in grado di andare avanti ha risposto: "Questo è in realtà un buon punto perché non ho mangiato molto. Ho mangiato un cheeseburger verso le due e mezza, quando sono arrivato in hotel. Questo potrebbe spiegare perché potrei biascicare! Ho bevuto circa otto pinte di birra nel ‘Muro Giallo', ho una nuova famiglia, una nuova famiglia di amici, ci prendiamo cura l'uno dell'altro".

Carragher e il divertente siparietto con Sancho

Le parole del 46enne inglese hanno causato l'ilarità di Thierry Henry e Alessandro Del Piero, presenti in studio. Dopodiché Carragher, con urla e ampi gesti, ha attirato l'attenzione del calciatore del Borussia Dortmund Jadon Sancho affinché raggiungesse lui e il suo collega Schmeichel per farsi intervistare. "Sono appena stato nel ‘Muro giallo'. È stata una delle migliori esperienze della mia vita. Ho trovato una nuova famiglia, nuovi amici. Mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera. Non avevo la visuale migliore per vedere la partita ma Alessandro Del Piero e Thierry Henry che sono in studio dicono che sei stato uno dei migliori", commenta l'ex Liverpool. Poi ha chiesto a Sancho se fosse pronto a bere alcune pinte di birra insieme a lui nel caso in cui i gialloneri dovessero raggiungere la finale. Il calciatore, visibilmente in imbarazzo, ha però rifiutato l'invito commentando "non bevo". Carragher ci è quasi rimasto male mentre Del Piero ed Henry non riuscivano a trattenere le risate.