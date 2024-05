Juve in Champions? La nuova formula: sorteggio, possibili urne e avversarie

Juve, otto avversarie diverse: due sorteggiate da ogni urna

Tutte le squadre qualificate verranno quindi divise in 4 urne da 9 club, raggruppati in base al ranking Uefa, proprio come accadeva in passato. Secondo il nuovo formato della Coppa dalle grandi orecchie, le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico (ex fase a gironi): non disputeranno più due match contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.