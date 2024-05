Il segreto del Real? Ancelotti, sì, ma anche la Juventus di Pintus

TORINO - Il segreto del Real Madrid campione di Spagna e finalista di Champions League? Carlo Ancelotti, ovvio. Ma non solo. C’è nasce la Juventus. Sì, quella che fece il trittico conclusivo nel 1996, 1997 e 1998. La Juventus di Marcello Lippi campione a Roma e due volte battuta da favorita. Lì il preparatore era Antonio Pintus da Settimo Torinese. Qui, a Madrid, c’è Antonio Pintus da Settimo Torinese. Sessantun anni, una vita al servizio delle grandi squadre e dei grandi campioni: ieri sera, ad esempio, nello spogliatoio del Bernabeu l’ex pallone d’oro Luka Modric lo ha abbracciato per lunghissimi istanti, indicandolo come il vero bomber della squadra, colui che gli ha allungato la carriera peraltro ricca di trionfi, uno tira l’altro.