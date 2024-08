Juve, il calendario Champions: quando si sapranno date e orari ufficiali

La Juventus è pronta a tornare in Champions League. La squadra di Thiago Motta è appena venuta a conoscenza delle sue avversarie nella prima fase della massima competizione europea, che in questa stagione vede il suo format rivoluzionato sotto diversi aspetti. Un totale di 36 squadre che nella prima 'fase campionato' giocheranno 8 partite ciascuna: le prime 8 saranno automaticamente promosse nella fase ad eliminazione diretta, mentre le formazioni dal 9° al 24° posto si affronteranno negli spareggi con gare d'andata e ritorno per stabilire la griglia completa degli ottavi di finale. Le avversarie della Juventus saranno: Manchester City (in casa), Lipsia (in trasferta), Brugge (in trasferta), Benfica (in casa), Psv (in casa), Lille (in trasferta), Stoccarda (in casa), Aston Villa (in trasferta).