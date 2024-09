Diretta Juve-Psv Eindhoven ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Archiviato il pareggio a Empoli (0-0), alle ore 18.45 la Juve fa il proprio esordio nella nuova Champions League ospitando all'Allianz Stadium il Psv Eindhoven. Non più gironi ma una fase campionato con otto sfide per ciascuna formazione: le prime otto accedono agli ottavi, dalla 9ª alla 24ª giocano gli spareggi mentre le restanti 12 vengono eliminate. I bianconeri di Thiago Motta, che tornano a giocare il massimo torneo europeo per club dopo un "anno sabbatico", arrivano alla sfida in una fase di leggera flessione: dopo i successi convincenti contro Como ed Hellas Verona, entrambi per 3-0, Vlahovic e compagni sono infatti incappati in un doppio 0-0 contro la Roma tra le mura amiche e a Empoli. Gli olandesi di Peter Bosz hanno invece iniziato alla grande la stagione e sono a punteggio pieno dopo cinque giornate di Eredivisie. Il Psv Eindhoven ha affrontato ben 26 volte avversarie italiane, ma mai la Juve, pertanto quella si stasera sarà la prima sfida tra le due formazioni.