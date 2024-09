Diretta Manchester City-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Alle ore 21, all'Etihad Stadium, Manchester City e Inter fanno il loro esordio nella nuova Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I nerazzurri sono partiti con il freno a mano tirato e in questo avvio di stagione hanno racimolato due vittorie e due pareggi, l'ultimo proprio domenica a Monza (1-1). I Citizens, invece, guidano la classifica della Premier League a punteggio pieno dopo quattro turni. Osservato speciale il solito Erling Haaland, autore già di nove reti: triplette a Ipswich e West Ham, doppietta al Brentford nell’ultimo turno e gol al Chelsea in apertura di campionato. Simone Inzaghi, invece, dovrà fare a meno di Federico Dimarco e Marko Arnautovic che non hanno svolto la rifinitura e non sono nemmeno partiti per Manchester: l'esterno ha accusato un affaticamento muscolare nella sfida di Monza e resta in dubbio anche per il derby di domenica alle 20.45, mentre l'attaccante austriaco ha la febbre. Un solo precedente, piuttosto doloroso per l'Inter, che due anni fa, il 10 giugno 2023, sfidò la formazione di Pep Guardiola nella finale di Istanbul: a decide il match la rete nella ripresa di Rodri.