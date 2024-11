“Arsenal maltrattato dall’arbitro”, furia Arteta: “Se dai quel rigore all’Inter…”

All' Inter basta un calcio di rigore di Calhanoglu , che fa 19 su 19 da quando indossa la maglia nerazzurra, per battere l' Arsenal e volare al quinto posto della classifica della Champions League con 10 punti . Gli ospiti, che nella ripresa costringono la formazione di Simone Inzaghi a rintanarsi in difesa, non riescono a sfondare e incassano così il primo ko del loro percorso europeo. Al termine del match Mikel Arteta , tecnico dei Gunners, commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: "La cosa peggiore della serata è il risultato, non la prestazione contro una delle squadre più forti d'Europa - dichiara in conferenza stampa -. Abbiamo delle responsabilità nella sconfitta, avremmo potuto segnare almeno due gol. E alla fine ci sono state due decisioni che hanno segnato il risultato".

Arteta furioso con Kovacs per il rigore concesso all'Inter

L'ex centrocampista se la prende poi con il direttore di gara, il rumeno Istvan Kovacs: "Il rigore concesso all'Inter? Non capisco. Non c'è alcun pericolo. Non puoi reagire perché il pallone è molto vicino. Ma va bene, hanno deciso che è un rigore. Però, se quello è un rigore, allora quello su Mikel Merino, dove Sommer lo colpisce in testa, deve essere un rigore al 100%. Questi sono i margini in questo gioco, ed è molto difficile da accettare. Non c'è niente che possiamo fare al riguardo, purtroppo dobbiamo accettare e andare avanti. Sorpreso da un'Inter così bassa? No, perché ci sono due fasi di gioco e loro sono bravi a farle, non sono sorpreso da questo. Ripeto, la cosa più negativa è il risultato". Sulle condizioni di Havertz, sanguinate dopo un contrasto testa a testa con Bisseck: "Gli hanno messo dei punti, speriamo sia ok per la prossima di campionato". Stesso problema per Merino: "Lui non ha grandi problemi ma negli ultimi due giorni non era comunque al massimo".