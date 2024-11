Diretta Young Boys-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERNA (SVIZZERA) - Reduce dal 3-1 di Parma, settima vittoria consecutiva in campionato, l'Atalanta vola a Berna per sfidare lo Young Boys nel quinto turno della fase campionato di Champions League. La Dea, che nelle prossime gare affronterà Real Madrid in casa e Barcellona in trasferta (in mezzo la gara al Gewiss Stadium contro lo Sturm Graz), in Svizzera va a caccia di punti preziosi in ottica qualificazione. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono imbattuti e fin qui hanno raccolto otto punti, frutto dei pareggi interni, entrambi per 0-0, contro Arsenal e Celtic Glasgow, e delle vittorie esterne contro Shakhtar Donetsk (3-0) e Stoccarda (2-0). Sfida da ultima spiaggia, invece, per gli avversari, ancora fermi a zero come Slovan Bratislava, Stella Rossa, Lipsia e Sturm Graz. Oltre al ko alla terza giornata contro l'Inter, arrivato al 92' per una zampata di Marcus Thuram, gli svizzeri hanno perso anche all'esordio contro l'Aston Villa (3-0), avversario della Juve mercoledì, e in trasferta contro Barcellona (5-0) e Shakhtar Donetsk (2-1).