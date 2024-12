Diretta Milan-Stella Rossa ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan riceve la Stella Rossa nel sesto turno della fase a girone unico di Champions League. La sconfitta contro l'Atalanta ha interrotto una striscia di tre successi e sette risultati utili consecutivi per la squadra di Fonseca, che ora insegue la quarta vittoria di fila in Europa per alimentare le chance di qualificazione diretta agli ottavi. A San Siro arriva la Stella Rossa, che in questo stadio ha rimediato un pesante 4-0 contro l'Inter lo scorso 1° ottobre. "Delusione e sfiducia dell'ambiente? Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo. Per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Stiamo però lavorando per migliorare" ha detto il tecnico del Milan, Fonseca, alla vigilia della sfida di Champions contro la Stella Rossa.