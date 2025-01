Diretta Milan-Girona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni 

Il Milan ospita il Girona nell'incontro valido per la 7ª giornata di Champions League. I rossoneri si presentano all'appuntamento con 12 punti in classifica - a pari merito con la Juve che a Brugge non è andata oltre lo 0-0 - e un bilancio che riporta 4 vittorie consecutive: l'ultima contro la Stella Rossa. Un piazzamento che non esclude dunque la possibilità di unirsi alle prime 8, qualora gli uomini di Conceicao facessero bottino pieno negli ultimi due incontri della fase a girone unico e dagli altri campi arrivassero buone notizie. A San Siro c'è ora la formazione di Michel, reduce da 3 ko e con 1 solo successo all'attivo. I catalani non sono quindi riusciti a replicare le prestazioni che lo scorso anno valsero lo storico traguardo europeo. Leao e compagni sono così chiamati a non tradire i pronostici e a restituire un forte segnale di ripresa che sembrava essere arrivato dal trionfo in Supercoppa, a cui sono però seguiti il pareggio con il Cagliari, la vittoria sul Como e la sconfitta con la Juve. Tre risultati che non hanno aggiunto nulla di nuovo rispetto alla gestione Fonseca, di cui peraltro si ricorda il profetico sfogo dell'ex tecnico rossonero al termine dell'ultima sfida di Champions, quando accusò la squadra di essere una "montagna russa". La stessa su cui sembra ora ritrovarsi il suo connazionale e successore, che ha ereditato il pacchetto completo delle lacune difensive e delle incertezze in attacco.