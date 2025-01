Diretta Sparta Praga-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Reduce dal successo per 3-1 al Meazza contro l'Empoli, l' Inter vola a Praga (Repubblica) per sfidare lo Sparta nel settimo turno della fase campionato di Champions League . Con una vittoria i nerazzurri si porterebbe a un passo dall'accesso diretto agli ottavi di finale. La formazione di Simone Inzaghi , infatti, ha racimolato 13 punti, frutto di quattro vittorie (4-0 alla Stella Rossa e 1-0 allo Young Boys, all’Arsenal e al Lipsia) e un pareggio, (0-0 all’esordio all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola). Una sola sconfitta, quella rimediata nel finale alla BayArena contro il Leverkusen di Xabi Alonso (di Mukiele al 90’ la rete decisiva). Completamente diversa, invece, la situazione per gli avversari, le cui speranze di qualificazione sono piuttosto esigue. Eppure i cechi avevano iniziato bene battendo il Salisburgo (3-0) e pareggiando in casa dello Stoccarda (1-1), poi il crollo e le quattro sconfitte consecutive: 5-0 a Manchester contro il City, 2-1 in casa contro il Brest, 6-0 interno contro l’Atletico Madrid e 4-2 in Olanda contro il Feyenoord. Nell’ultimo turno i campioni d'Italia ospiteranno il Monaco (martedì 29 gennaio alle ore 21) mentre lo Sparta Praga farà visita al Bayer Leverkusen (mercoledì 29 gennaio alle 21).

Sparta Praga-Inter: diretta tv e streaming

Sparta Praga-Inter, gara valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 allo Stadion Letná di Praga (Repubblica Ceca) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji. Allenatore: Friis.

A disposizione: Vorel, Surovcik, Suchomel, Ross, Zeleny, Pavelka, Penxa, Sadilek, Pesek, Krasniqi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Calligaris, Re Cecconi, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Barella, Zanchetta, Zielinski, Taremi, Arnautovic.

ARBITRO: Hernandez (Spagna). ASSISTENTI: Naranko-Sanchez Rojo (Spagna). IV UFFICIALE: Soto Grado (Spagna). VAR: Martinez Munuera (Spagna). ASS. VAR: Gomez (Spagna).

