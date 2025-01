Diretta Barcellona-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARCELLONA - L'attesa è ormai finita: alle ore 21, allo Stadio Olimpico Lluis Companys, l'Atalanta sfida il Barcellona nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League. La Dea è già qualificata ai playoff ma una vittoria contro i catalani garantirebbe il pass diretto per gli ottavi di finale. Gian Piero Gasperini dovrà però fare a meno di Ademola Lookman, che ha riportato una lesione al collaterale che lo terrà ai box per circa un mese. I bergamaschi arrivano all'incontro da settimi in classifica ma, come sottolineato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia, avrebbero potuto avere 1-2 punti in più. Dall'altra parte del campo, invece, i catalani sono già certi di giocare gli ottavi senza passare dagli spareggi. La formazione di Hansi Flick, che ha già raggiunto quota 101 reti in stagione e ha il miglior attacco del torneo e della Liga, dopo il ko all'esordio al Louis II contro il Monaco ha messo insieme sei vittorie consecutive, l'ultima superando con un clamoroso 5-4 in rimonta il Benfica (avversario della Juve nell'ultima giornata) al Da Luz.