Nel segno di Cruijff, Van Gaal e Guardiola: Juve, chi è Peter Bosz

Sotto il segno di Cruijff. E di Van Gaal e Guardiola. Sono i tre illustri tecnici che hanno ispirato Peter Sylvester Bosz, 61 anni, allenatore del PSV che sfiderà la Juventus nell’andata dei playoff per gli ottavi di Champions League (ritorno il 19 febbraio a Eindhoven). Un “remake” dell’incontro disputatosi lo scorso 17 settembre, sempre all’Allianz Stadium, in cui i bianconeri superarono con un netto 3-1 (3-0 fino al 93’) gli olandesi nella prima giornata “new format” della massima competizione europea per club. La Juve, come noto, ha poi chiuso con un deludente 20° posto in classifica mentre la squadra di Bosz si è piazzata 14ª grazie alla sorprendente vittoria in doppia rimonta (3-2) sulla capolista Liverpool guidata dal suo connazionale Arne Slot non più tardi di dodici giorni fa nell’ottava e ultima giornata del girone unico. Il tecnico “oranje” è in cerca di rivincita perché non ha scordato come i suoi vennero trafitti a Torino. Sotto 3-0 dopo meno di un’ora di gioco, umiliati sotto tutti i profili: gioco, tattica, intensità, cattiveria agonistica, lucidità. Da allora i biancorossi della Philips sono progressivamente cresciuti, soprattutto in Champions (da rimarcare anche il 4-0 rifilato al Girona) e in Coppa d’Olanda (semifinalisti dopo aver eliminato il Feyenoord 2-0 mercoledì scorso) mentre in campionato restano primi pur essendosi fatti raggiungere dall’Ajax di Farioli.