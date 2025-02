Il Milan è fuori dalla Champions League. Nonostante il pareggio fulmineo firmato da Gimenez dopo circa 40 secondi dal fischio d’inizio, e il pieno controllo della gara per 50 minuti, i rossoneri cadono contro il Feyenoord con il finale aggregato di 1-1. Complice dell’eliminazione, la doppia ingenuità di Theo Hernandez , che dopo aver rimediato il giallo sull’inutile trattenuta ai danni di Moussa nel primo tempo - il francese era già diffidato - viene nuovamente ammonito per simulazione in area di rigore. Un’espulsione che cambia volto alla gara, poi decisa dalla rete di Carranza che riporta gli ospiti in vantaggio. È la terza gara europea degli uomini di Conceicao a ripagare il più desolante dei pronostici dopo il ko contro la Dinamo Zagabria all’ultima giornata, che era già costato il piazzamento tra le prime 8 e la sconfitta di Rotterdam, imputata alle ben note lacune caratteriali del gruppo. Questa volta però, hanno pesato le scelte del singolo. La formazione di Bosschaart guarda ora al sorteggio di Nyon in programma alle ore 12 di venerdì 16 febbraio, dalla cui urna potrebbero essere estratte Arsenal o Inter. Stesso incrocio che potrebbe riguardare anche la Juventus di Thiago Motta , impegnata sul campo del Psv Eindhoven alle ore 21 di mercoledì 19 .

La sblocca Gimenez

Non perde tempo il Milan che sblocca le marcature 40 secondi dopo il fischio d'inizio con Gimenez, che finalizza di testa una serie di rimpalli derivati dal primo calcio d'angolo dell'incontro e pareggia subito i conti del parziale aggregato. Non esulta l'ex Feyenoord, accolto calorosamente dal pubblico di Rotterdam nella gara di andata. Al 17', Joao Felix indovina un bel controllo sull'assist del messicano e calcia in porta: la palla si alza però di poco sopra la traversa. Non passa molto che l'ex Chelsea ci prova da fuori area trovando però la respinta di Wellenreuther: Theo Hernandez si fionda sulla respinta ma il tiro si spegne sul fondo a pochi centimetri dal palo. Al 39', Giemenez tenta la conclusione in area ma viene prontamente murato da Hancko - l'ex Fiorentina resta uno dei nomi caldi del merato Juve di giugno - . Allo scadere del primo tempo, Leao viene lanciato da Joao Felix nell'uno contro uno col portiere, bravo a respingere il tiro del portoghese. Al 44', Theo Hernandez rimedia un giallo per l'ingenua trattenuta su Moussa: il francese era diffidato e mancherà pertando gli ottavi di finale.

Follia Theo Hernandez

Nella ripresa, è ancora il Milan a rendersi pericoloso con una incursione di Theo Hernandez, servito da un bel tocco di prima di Gimenez, intercettata da Wellenreuther che risponde poi alla respinta di Walker. Poi, il francese simula una caduta in area e rimedia il secondo giallo lasciano la squadra in 10. Non basta il fattore San Siro, né tantomeno la qualità superiore della formazione di Conceicao: l'inferiorità numerica è un handicap troppo difficle da gestire per provare comunque a conquistare la qualificazione agli ottavi. La partita prende dunque un'altra piega fino al nuovo vantaggio complessivo degli ospiti firmato da Carranza, che al 73' finalizza di testa il cross di Bueno. Nel finale il Milan ci prova, ma senza riuscire a riaprire l'incontro. Al triplice fischio esulta il Feyenoord: 1-2 l'aggregato.