Diretta Inter-Feyenoord ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto a San Siro per il ritorno degli ottavi di Champions League dove l'Inter affronterà il Feyenoord alle ore 21. La formazione di Simone Inzaghi ha dominato la gara d'andata dove è tornata a casa con il 2-0 in tasca, arrivato grazie alla firme di Thuram e Lautaro Martinez. Momento di forma per i nerazzurri che in campionato sono in testa con un punto di vantaggio sul Napoli e sono reduci dalla vittoria in casa contro il Monza per 3-2 arrivata in rimonta. Ieri in conferenza stampa, Inzaghi ha presentato così il match: "Non penso al campionato, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. Abbiamo qualche affaticamento da valutare, Lautaro e De Vrij non sono usciti con noi ma ho buone sensazioni. Valuterò se impiegarli o meno, ai soliti indisponibili si è aggiunto Zielinski che ha avuto un infortunio importante in un momento che non ci voleva. Stava crescendo molto, ci stava aiutando: lo aspetteremo come altri". Stagione difficile per il Feyenoord che stasera è chiamato all'impresa: gli olandesi ai play-off hanno liquidato il Milan proprio a San Siro ma la base di partenza era ben diversa. In Eredivisie, la formazione di Van Persie è in serie positiva da quattro giornate ed è reduce dal pari interno contro il NEC Nijmegen: in classifica sono fermi al quinto posto in piena zona Conference League.