Diretta Atletico Madrid-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Atletico e Real tornano a contendersi l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Il primo atto del derby di Madrid ha visto gli uomini di Ancelotti guadagnare un vantaggio di una rete imponendosi con il finale di 2-1. Al Bernabeu, i Blancos hanno sbloccato le marcature dopo soli tre minuti di gioco con Rodrygo, salvo poi disperdersi in campo a fronte di una formazione ben più ordinata che è riuscita a pareggiare i conti grazie all’invenzione di Julian Alvarez. Poi, l’altro grande lampo della patita scaturito da una delle tante scorribande di Brahim Diaz. Una qualificazione ancora tutta da decidere dunque, e che ha finora tracciato un percorso parallelo alla corsa per la Liga, dove Barcellona, Atletico e Real figurano raggruppante in un solo punto di distacco.