Arbitro Bayern Monaco-Inter: precedenti favorevoli con Juve e altre italiane

L' Inter deve dimenticare il pari di pari del Tardini contro il Parma e mettere tutte le energie sulla gara di Champions League . La gara di andata è in terra tedesca contro un Bayern Monaco rimaneggiato, ma comunque pericoloso. Simone Inzaghi deve recuperare diversi giocatori, soprattutto Lautaro Martinez e Dimarco , capire anche le condizioni di Bastoni uscito per precauzione a fine primo tempo con i gialloblù. Stesso discorso per i bavaresi che, nelle ultime settimane, hanno perso diversi giocatori e altri sono in dubbio . Intanto l'Uefa ha diramato le designazioni degli arbitri in vista dei quarti di Champions e i nerazzurri hanno pescato lo svizzero Sandro Scharer .

Bayern Monaco-Inter, designazioni e precedenti

Una quaterna tutta svizzera a dirigere Bayern Monaco-Inter perché Scharer sarà coadiuvato dai connazionali De Almeida e Enri con Fahndrich come quarto uomo. Al Var, invece, l'olandese Pol van Boekel e come Avar l'altro svizzero Fedayi. Il direttore di gara ha accumulato una grande esperienza internazionale nelle ultime stagioni e ha tantissimi precedenti con le formazioni italiane, soprattutto in Champions. Sei le gare in cui ha dovuto arbitrare una squadra italiana e il bilancio è a favore con quattro successi, un pari e una sconfitte.

Due volte Scharer si è trovato ad affrontare il Milan, la Juve e anche l'Inter. Con i rossoneri è arrivata la vittoria con il Tottenham e una sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Con i bianconeri, invece, soltanto successi nella fase a gironi con Maccabi Haifa (3-1) e Zenit (1-0). Mentre con i nerazzurri un successo contro il Viktoria Plzen e un pari con la Real Sociedad. Non solo Champions, però, perché tra i precedenti ci sono anche diverse sfida Europa League: due vittorie per Atalanta, arbitrata anche nella finale di Supercoppa Europa persa con il Real Madrid, e anche per la Roma, l'ultima nel 2-1 casalino con l'Athletic Bilbao. Tra i precedenti ci sono da segnalare anche le quattro vittorie dell'Italia: l'amichevole con l'Arabia Saudita, due di Nations con Francia e Ungheria e poi con la Bosnia nelle qualificazioni agli scorsi Europei.