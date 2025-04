Bayern Monaco, emergenza totale infortuni: altri 2 top player in dubbio per l’Inter

Le condizioni di Goretzka

Al rientro dalla sosta delle nazionali, il Bayern non ha steccato in campionato con il successo casalingo per 3-2 contro il St. Pauli. Gioia resa amara dalla sostituzione all'intervallo di Goretzka e proprio dalla rottura del metatarso di Ito. Anche Pavlovic e Buchmann ai box e la situazione di Komapny sta diventando critica, pur disponendo di risorse importanti per provare a gestire l'alto numeri di assenze. Tornando a Gortezka, infatti, è Joao Palinha l'indicato a sostituirlo per il match di Bundesliga che porterà poi all'andata della sfida contro i nerazzurri di Inzaghi. Kompany vuole il centrocampista tedesco a riposo per provare il recupero in extremis. Ma per i bavaresi c'è anche un'altra grana.