Inter, la dea bendata ti assiste: emergenza Bayern, altro ko per Kompany

Bayern, la situazione infermeria

Chi salterà, come Ito, entrambe le sfide contro l'Inter sarà sicuramente Alphonso Davies. Il terzino canadese ha infatti rimediato durante la sosta per le nazionali la rottura del legamento crociato destro, necessitando dunque di un'operazione e chiudendo anzitempo la stagione. Restando in difesa, c'è da monitorare la situazione di Dayot Upamecano: il centrale negli scorsi giorni ha subito un "problema alle articolazioni del ginocchio sinistro", e non recupererà per la sfida di ritorno con i nerazzurri. Proprio Ito era designato per sostituire il difensore francese, ma evidentemente Kompany dovrà inventarsi una nuova soluzione per capire chi affiancherà Kim nel pacchetto dei centrali.