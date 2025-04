Bayern, Muller avverte l'Inter: post in italiano, alla Allegri...

"Stai calmo": Inter avvisata

Muller nell'andata contro l'Inter ha segnato il gol del momentaneo 1-1, dopo appena 11' dal suo ingresso in campo. Nel post partita Champions a Sky Sport Paolo Di Canio lo ha elogiato, sottolineando come al Bayern nessuno abbia il fuoco dentro come lui. Un fuoco che il tedesco non ha perso neanche dopo il ko arrivato a causa del gol siglato da Frattesi poco prima del 90'. Il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter Muller è sembrato più carico che mai: sui social un post con le foto della partita, tra cui quella in cui esulta. La didascalia parla da sé: "Stai calmo - Everything is still possible". Prima parte in italiano in pieno stile Allegri (famoso per la sua esclamazione verso i suoi giocatori in qualsiasi momento della partita), seconda in inglese in cui rimarca come la rimonta sia ancora possibile. Muller ci crede: il Bayern Monaco arriverà agguerritissimo nella sfida di ritorno di San Siro del prossimo mercoledì, l'Inter è avvisata.