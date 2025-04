Muller snobba l'Inter: "Ma quale miracolo Champions! Se il Bayern fa il Bayern..."

Il Bayern Monaco non va oltre il pareggio nel Klassiker. All'Allianz Arena finisce per 2-2 contro il Borussia Dortmund in una partita senza esclusione di colpi. Dopo il ko in Champions con l'Inter, dunque, vittoria mancata anche in Bundesliga per i bavaresi. C'è chi però ha deciso di suonare la carica ai suoi e di farlo pubblicamente in visto del ritorno di San Siro: si tratta, ovviamente, di Thomas Muller. L'attaccante nonché leggenda del club che lascierà il Bayern a fine stagione, aveva già mandato un messaggio social in vista del match di Milano con i nerazzurri in cui sottolineava (in italiano) come tutto sia ancora apertissimo. Un concetto rimarcato anche dopo la sfida al Borussia Dortmund.