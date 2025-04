"Gol Lautaro da annullare": la furia dell'ex arbitro tedesco dopo Inter-Bayern

Grafe attacca: "C'è la regola"

Nei commenti al suo stesso post, Grafe ha proseguito mostrando alcuni passaggi del regolamento: "Ecco perché la regola è stata introdotta qualche anno fa! Il calcio non vuole (vedere) gol del genere! Né un gol diretto segnato con un fallo di mano involontario, né uno in cui il marcatore lo usa in anticipo, soprattutto perché in questo modo prende il controllo della palla solo con i piedi e segna!". Poi ha chiarito: "Immediatamente non significa diretto... Il tocco (non il gioco intenzionale) di Kimmich non è rilevante. Un gol segnato entro 1 secondo dal momento in cui Kimmich ha fermato e controllato la palla con mani/braccia dovrebbe sempre essere annullato. Il significato di quella modifica alla regola qualche anno fa era quello di impedire tali discussioni e gol. Kimmich non gioca la palla! Anche se la tocchi con la mano a 20 metri dalla porta e segni un gol 3 secondi dopo, è immediato! Qui, con la mano, la questione dell'intenzione si pone già: controlla la palla in quel modo e segna un gol! È proprio per questo che è stata creata la regola."