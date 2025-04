Triplete Inter, sogna l'Arsenal: il supercomputer indica la strada Champions

Inter, la consapevolezza del gruppo

I nerazzurri sono una delle formazioni con l'età media più alta di questa Champions League, e proprio per questo sembra abbiano raggiunto la giusta maturità per affrontare questa competizione. Secondo semifinale negli ultimi tre anni e ora il Barcellona sulla strada verso Monaco di Baviera. Un match difficile sulla carta e sul campo, ma con la sua esperienza l'Inter può davvero cercare di arrivare fino in fondo. Lautaro e compagni hanno dimostrato la loro forza nel doppio confronto con il Bayern Monaco: al netto di una serie d'assenze pesanti per i bavaresi, l'Inter ha saputo reagire ai colpi subiti e anche a San Siro è passata dall'Inferno al Paradiso in appena tre minuti con le reti del capitano argentino e dell'ex Pavard. A inizio stagione la formazione allenata da Inzaghi era al terzo posto per la vittoria finale con il 10,9% e, a distanza di diversi mesi, è salita, per forza di cose, a 25,5. Ma questo conferma come già dall'estate l'Inter fosse vista come una delle favorite.