Ranking Uefa e 5° posto Champions: duello Italia-Spagna, tutti gli scenari

Manca sempre meno alla fine della stagione ma nulla ancora è scontato, neanche il posto extra per la Champions League . La Spagna può godere di un vantaggio sull'Italia, ma ancora nulla è deciso grazie alla conquista delle semifinali da parte dell'Inter e la contemporanea eliminazione del Real Madrid per mano dell'Arsenal. Ora tentare il sorpasso è difficilissimo, ma non ancora impossibile. E molto passa già dalle gare odierne di Europa e Conference League e in particolare bisognerà tifare Lazio e sperare nel passaggio del turno dei Rangers contro l'Athletic.

Quinto posto Champions, lotta Serie A-Liga

La Premier League ha già aritmeticamente il post extra per la prossima edizione della Champions, mentra la Serie A e la Liga sono in lotta per conquistare questo privilegio. Al momento l'Italia collezionato 20750 punti e sono al terzo posto, proprio dietro la Spagna che ne ha 22607. Ancora nulla è perduto, anche se è complicato fare il sorpasso. L'eliminazione del Real Madrid contro l'Arsenal ha certamente aiutato, così come il passaggio del turno dell'Inter contro il Bayern Monaco. Ma per sperare nel secondo posto nel Ranking, le nostre squadre devono vincere gli scontri diretti con le dirette concorrenti. Ma per non rendere improbabile questa flebile speranza, molto passerà dalla Lazio di Baroni. E anche in caso di rimonta dei capitolini, bisognerebbe poi fare altri scongiuri.