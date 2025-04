Pagelle Inter-Bayern Monaco: spavento Thuram, show Lautaro, Kim horror

Continua il sogno triplete in casa Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi eliminano il Bayern Monaco e tornano in semifinale di Champions League dopo 2 anni. Al successo dell'Allianz Arena, dove gli ospiti si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Lautaro e alla pronta reazione di Frattesi al pareggio di Muller, i nerazzurri hanno sabotato i piani di rimonta della formazione di Vincent Kompany, che a San Siro è passata in vantaggio con Kane al 52' minuto. Ma come già all'andata, non si è fatta attendere la risposta, con il capitano che al 58' mette la firma anche nella sfida di ritorno. Poi, il nuovo vantaggio di Pavard al 61' e la rete di Dier al 76' per il finale complessivo di 4-2. Un risultato che apre ora alla riedizione della semifinale del 2010, quando l'Inter superò il Barcellona grazie al 3-1 di San Siro e all'1-0 rimediato al Camp Nou. Questa volta, il primo appuntamento del 30 aprile vedrà nerazzurri ospiti dei blaugrana di Hans Flick, con ritorno in programma il 6 maggio. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi la finale del 31 maggio saranno Psg e Arsenal, reduci dai rispettivi successi su Aston Villa (5-4) e Real Madrid (5-1). Di seguito i voti e i giudizi della formazioni di Inzaghi e Kompany.