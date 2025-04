Barcellona-Inter, l'arbitro dice Inzaghi in finale. L'ultimo precedente parla chiaro

Inter-Turpin, i precedenti

5 i precedenti con 2 vittorie e 3 sconfitte. L'arbitraggio più recente di Turpin in Champions con l'Inter ha un sapore molto dolce per i nerazzurri: il francese era il direttore di gara dell'ultima semifinale di ritorno Champions giocata dagli uomini di Inzaghi nel derby contro il Milan di Pioli nel 2023 che valse l'accesso alla finale contro il Manchester City L'altro precedente risale alla stessa stagione con il ko interno nella fase a giorni per 2-0 contro il Bayern. Sempre nella fase a giorni, nel 2020, un altro ko per 3-2 al Bernabeu contro il Real Madrid. Nel 2018 un successo ai gironi con il Tottenham, mentre nel 2012 arrivò con l'Hajduk Spalato un ko indolore per 2-0 nel ritorno dei preliminari di Europa League.

L'arbitro di Arsenal-Psg

L'altro direttore di gara designato per l'andata di semifinale di Champions League tra Arsenal e Psg è Slavko Vincic. Lo sloveno, che vanta 40 match diretti in Champions, sarà affiancato da Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič come guardalinee, Matej Jug nel ruolo di quarto uomo. Alen Borošak sarà al Var, mentre Dennis Higler all'Avar.