Yamal, allarme Barcellona-Inter: problema muscolare nel riscaldamento © .

Colpo di scena a Barcellona! L'uomo più atteso, Lamine Yamal giocherà in condizioni non ottimali la semifinale di andata tra gli azulgrana e l'Inter di Inzaghi. Il diciassettenne ha terminato il riscaldamento tenendosi la parte superiore della coscia destra, presumibilmente per un fastidio in quella zona del corpo ed è rientrato negli spogliatoi visibilmente arrabbiato. Flick ha atteso fino all'ultimo, mettendo in allerta Fermin Lopez che ha intensificato il lavoro nel prepartita, ma alla fine ha deciso di rischiare lo stesso il numero 19 dal primo minuto.