Juve, la Champions per Opta è un miraggio: le previsioni e le favorite dell’algoritmo

Nella Champions League, come nella vita, puoi avere tutti i numeri dalla tua parte... ma basta un rimbalzo storto, un rigore dubbio o una notte magica per mandare tutto all’aria. Le previsioni di Opta per la stagione 2025-26 sono freddamente matematiche, dettagliate, rigorose: ci sta chi domina la griglia di partenza, mentre altre squadre come Juventus (qui il percorso della League Phase) e Atletico de Madrid non sono viste di buon grado da chi "mangia le statistiche". In Europa nulla è scontato ma il Supercomputer per il momento ha le idee chiare.
Champions League, la classifica Opta: la top 20
Opta ha rilasciato le sue previsioni per la Champions League 2025-26 aggiornate al 9 settembre 2025. I dati evidenziano le probabilità di ciascuna squadra di raggiungere quarti, semifinali, finale e di sollevare il trofeo. Analizziamo i numeri partendo dal fondo della classifica fino alla favorita.
20. Atalanta
Quarti: 16.2% | Semi: 5.6% | Finale: 2% | Vittoria: 0.6%
Gli orobici mantengono una minima speranza, ma il cammino appare complicato.
19. Juventus
Quarti: 16.7% | Semi: 5.6% | Finale: 1.8% | Vittoria: 0.6%
Una delle big italiane in fondo alla griglia: buone possibilità di arrivare ai quarti, ma quasi impossibile andare oltre.
18. Atlético de Madrid
Quarti: 15.7% | Semi: 5.6% | Finale: 1.9% | Vittoria: 0.6%
Simeone e i suoi dovranno sfidare i pronostici come spesso hanno fatto in passato.
17. Bayer Leverkusen
Quarti: 13% | Semi: 4.7% | Finale: 1.7% | Vittoria: 0.7%
Una delle squadre più spettacolari della scorsa stagione, ma con scarsa fiducia nei numeri.
16. Sporting CP
Quarti: 18.4% | Semi: 6.9% | Finale: 2.4% | Vittoria: 0.8%
I portoghesi sono tra le outsider più concrete, ma le probabilità restano sotto l’1%.
Juve e la stima di Opta: il sogno Champions vale meno dell'1%
Per la Juve la Champions League è diventata un tabù da sfatare. Negli anni d'oro è andata per due volte vicina a vincerla, mentre adesso le possibilità, almeno per Opta, sono molto basse. La squadra di Tudor è in costruzione e ha iniziato bene la stagione, ma ancora non è pronta a competere con le migliori. I bianconeri la scorsa stagione non hanno passato neanche la fase playoff, mentre negli anni precedenti non sono mai andati oltre agli ottavi. Le possibilità di accedere ai quarti sono del 16.7% circa, mentre per le semifinali si scende a 5.6%, per la finale 1.8% e la vittoria a 0.6%, addirittura meno dell'1%. I tifosi sperano di andare oltre i numeri e Tudor farà di tutto per regalare un'annata col sorriso.
La top 15 di Opta nelle previsioni Champions
In questa fascia troviamo squadre con il potenziale per sorprendere e scompaginare i piani delle big.
15. Club Brugge
Quarti: 16.8% | Semi: 6.3% | Finale: 2% | Vittoria: 0.9%
I belgi non partono favoriti, ma sono capaci di colpi inaspettati.
14. Borussia Dortmund
Quarti: 19.1% | Semi: 6.9% | Finale: 2.2% | Vittoria: 0.9%
Un club abituato alle notti europee, ma le previsioni non sono incoraggianti.
13. Tottenham Hotspur
Quarti: 22.9% | Semi: 8.5% | Finale: 2.8% | Vittoria: 1.1%
Sempre promettente, mai vincente: gli Spurs devono invertire la tendenza.
12. Napoli
Quarti: 23% | Semi: 9.3% | Finale: 3.4% | Vittoria: 1.4%
I campani dovranno ripetere le magie di questi ultimi anni per superare i pronostici.
11. Benfica
Quarti: 27.2% | Semi: 11.4% | Finale: 4.5% | Vittoria: 1.7%
La squadra portoghese continua a crescere ed è sempre una spina nel fianco.
Champions League, la top 10 di Opta
Qui troviamo squadre con una presenza sempre più credibile tra le pretendenti. Le probabilità iniziano a salire in modo rilevante, con qualche outsider che si affaccia tra le big.
10. Newcastle United
Quarti: 32.7% | Semi: 15.9% | Finale: 6.8% | Vittoria: 3%
I Magpies confermano il loro status emergente in Europa e per Opta hanno maggiori possibilità rispetto a squadre storiche come Atletico Madrid o Juventus.
9. Inter
Quarti: 34.7% | Semi: 15.7% | Finale: 7% | Vittoria: 3%
L’Inter mantiene solide probabilità di tornare protagonista, ma manca ancora qualcosa per entrare tra le vere favorite, nonostante la finale dello scorso anno.
8. Bayern Monaco
Quarti: 38.1% | Semi: 20% | Finale: 9.7% | Vittoria: 4.3%
Il Bayern parte sempre tra le migliori, ma per Opta è solo ottava nonostante big come Kane. Gli ultimi anni hanno inciso sulla previsione.
7. Real Madrid
Quarti: 46.7% | Semi: 24.9% | Finale: 12.4% | Vittoria: 5.8%
I Blancos sono sempre da temere, ma i numeri li pongono appena fuori dalla top 5. Troppo poco? Mai fidarsi delle statistiche quando si parla di Real.
6. Chelsea
Quarti: 51.3% | Semi: 28.5% | Finale: 15% | Vittoria: 7%
I Blues si affermano come outsider credibile. Se ritrovano continuità, possono arrivare fino in fondo e ripetere la grande cavalcata del Mondiale per Club.
Le favorite per la Champions: la top 5 Opta
Arriviamo ora al gruppo ristretto di club con le più alte probabilità di sollevare il trofeo. Qui si trovano le vere pretendenti alla vittoria finale secondo l’algoritmo Opta.
5. Barcelona
Quarti: 51.3% | Semi: 29.5% | Finale: 16.4% | Vittoria: 8.4%
La rinascita blaugrana sembra in atto. Serve il salto di qualità nelle partite decisive.
4. Manchester City
Quarti: 54.6% | Semi: 31.1% | Finale: 16.6% | Vittoria: 8.4%
Il City resta temibile ma paga probabilmente l’andamento recente meno dominante. Ancora tra le prime, ma non in vetta.
3. PSG
Quarti: 57.6% | Semi: 37.3% | Finale: 22.3% | Vittoria: 12.1%
I parigini sono terzi tra i favoriti. La domanda dopo aver fatto il triplete è: riusciranno vincerla di nuovo?
2. Arsenal
Quarti: 68% | Semi: 44.8% | Finale: 27.6% | Vittoria: 16%
Un’Arsenal maturo e affamato. Gli algoritmi lo vedono come il rivale più credibile alla squadra n°1. Un po' una sorpresa. Sarà l'anno di Arteta?
1. Liverpool
Quarti: 72.7% | Semi: 51.5% | Finale: 34% | Vittoria: 20.4%
I Reds guidano ogni voce statistica. Se confermano il rendimento degli scorsi gironi e alzano il livello nella fase a eliminazione diretta, sono i favoriti assoluti per la Champions 2025-26.
