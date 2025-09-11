Juve, la Champions per Opta è un miraggio: le previsioni e le favorite dell’algoritmo

Nella Champions League , come nella vita, puoi avere tutti i numeri dalla tua parte... ma basta un rimbalzo storto, un rigore dubbio o una notte magica per mandare tutto all’aria. Le previsioni di Opta per la stagione 2025-26 sono freddamente matematiche, dettagliate, rigorose: ci sta chi domina la griglia di partenza, mentre altre squadre come Juventus ( qui il percorso della League Phase ) e Atletico de Madrid non sono viste di buon grado da chi "mangia le statistiche". In Europa nulla è scontato ma il Supercomputer per il momento ha le idee chiare.

Champions League, la classifica Opta: la top 20

Opta ha rilasciato le sue previsioni per la Champions League 2025-26 aggiornate al 9 settembre 2025. I dati evidenziano le probabilità di ciascuna squadra di raggiungere quarti, semifinali, finale e di sollevare il trofeo. Analizziamo i numeri partendo dal fondo della classifica fino alla favorita.

20. Atalanta

Quarti: 16.2% | Semi: 5.6% | Finale: 2% | Vittoria: 0.6%

Gli orobici mantengono una minima speranza, ma il cammino appare complicato.

19. Juventus

Quarti: 16.7% | Semi: 5.6% | Finale: 1.8% | Vittoria: 0.6%

Una delle big italiane in fondo alla griglia: buone possibilità di arrivare ai quarti, ma quasi impossibile andare oltre.

18. Atlético de Madrid

Quarti: 15.7% | Semi: 5.6% | Finale: 1.9% | Vittoria: 0.6%

Simeone e i suoi dovranno sfidare i pronostici come spesso hanno fatto in passato.

17. Bayer Leverkusen

Quarti: 13% | Semi: 4.7% | Finale: 1.7% | Vittoria: 0.7%

Una delle squadre più spettacolari della scorsa stagione, ma con scarsa fiducia nei numeri.

16. Sporting CP

Quarti: 18.4% | Semi: 6.9% | Finale: 2.4% | Vittoria: 0.8%

I portoghesi sono tra le outsider più concrete, ma le probabilità restano sotto l’1%.

Juve e la stima di Opta: il sogno Champions vale meno dell'1%

Per la Juve la Champions League è diventata un tabù da sfatare. Negli anni d'oro è andata per due volte vicina a vincerla, mentre adesso le possibilità, almeno per Opta, sono molto basse. La squadra di Tudor è in costruzione e ha iniziato bene la stagione, ma ancora non è pronta a competere con le migliori. I bianconeri la scorsa stagione non hanno passato neanche la fase playoff, mentre negli anni precedenti non sono mai andati oltre agli ottavi. Le possibilità di accedere ai quarti sono del 16.7% circa, mentre per le semifinali si scende a 5.6%, per la finale 1.8% e la vittoria a 0.6%, addirittura meno dell'1%. I tifosi sperano di andare oltre i numeri e Tudor farà di tutto per regalare un'annata col sorriso.