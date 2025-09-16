Juve, rigore clamoroso negato in Champions: il VAR non interviene su questo braccio

Un episodio controverso e potenzialmente decisivo ha acceso le polemiche durante il primo tempo tra Juventus e Borussia Dortmund. Al 34’, con la partita ancora sullo 0-0, si è verificato un tocco di mano abbastanza netto in area tedesca che non è stato rilevato né dall’arbitro in campo, Letexier, né - cosa ancor più sorprendente – dal VAR, presieduto dal francese Jérôme Brisard. Il protagonista dell’azione incriminata è Anton, difensore del Borussia, autore di un movimento che ha sollevato più di una perplessità. A far discutere non è solo il tocco di mano in sé, ma soprattutto l’assenza totale di revisione video, nonostante le immagini abbiano mostrato con chiarezza un contatto evidente.
Mano di Anton, cos'è successo
L’azione nasce da un corner battuto da Yildiz, molto attivo nella prima parte di gara. Il giovane turco pesca Kelly, che svetta in area e spizza il pallone di testa. Proprio mentre il pallone si dirige verso il centro dell’area piccola si nota un intervento di Anton: il difensore del Borussia Dortmund alza il braccio destro in modo innaturale, molto lontano dal corpo. Il pallone colpisce chiaramente il braccio prima del colpo di testa del difensore della Juventus, favorendo l’occasione per David, che da pochi passi si fa respingere il tiro da Kobel. L’azione si interrompe poco dopo per un fuorigioco segnalato al centravanti bianconero, ma il sospetto rimane: il contatto con il braccio di Anton avviene prima del colpo di testa successivo e soprattutto in una fase dell’azione in cui non c’è nessuna interferenza tecnica tale da annullare il possibile fallo di mano. Nonostante i replay mostrino in modo chiaro l’irregolarità, nessun richiamo arriva al direttore di gara, che lascia correre e inspiegabilmente non viene richiamato al monitor.
