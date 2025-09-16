Juve, rigore clamoroso negato in Champions: il VAR non interviene su questo braccio

Un episodio controverso e potenzialmente decisivo ha acceso le polemiche durante il primo tempo tra Juventus e Borussia Dortmund. Al 34’, con la partita ancora sullo 0-0, si è verificato un tocco di mano abbastanza netto in area tedesca che non è stato rilevato né dall’arbitro in campo, Letexier, né - cosa ancor più sorprendente – dal VAR, presieduto dal francese Jérôme Brisard. Il protagonista dell’azione incriminata è Anton, difensore del Borussia, autore di un movimento che ha sollevato più di una perplessità. A far discutere non è solo il tocco di mano in sé, ma soprattutto l’assenza totale di revisione video, nonostante le immagini abbiano mostrato con chiarezza un contatto evidente.