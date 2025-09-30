Atalanta-Brugge: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

BERGAMO - Una partita importante, per il percorso in Champions ma anche per continuare a macinare punti e prestazioni in questo avvio di stagione e dare continuità al buon momento che la Dea di Juric sta dimostrando di attraversare con i due risultati ottenuti a Torino contro granata e bianconeri. Atalanta e Club Brugge si affrontano a Bergamo per la seconda volta in questo 2025 (fischio d'inizio ore 18.45), se a febbraio la truppa nerazzurra doveva vincere per ribaltare l'1-0 in trasferta stavolta c’è da ottenere il risultato pieno per iniziare con il piede giusto l’avventura in Champions “post-Psg”. Calendario alla mano, la situazione è chiara: in casa dei campioni in carica era molto dura, il livello dei fenomeni parigini è stato troppo alto e si visto sul campo. Ora però inizia una fase in cui la Dea ha bisogno di raccogliere 11-12 punti in 7 partite per restare nelle prime 24, con alcune sfide che sono da segnare in agenda con il cerchietto rosso.
Atalanta-Brugge: dove veedere il match
La sfida tra Atalanta e Brugge è in programma martedì 30 alle ore 18,45 alla New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now.
Atalanta-Brugge: le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Krstovic, K.Sulemana. All. Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Obric, Brescianini, Bernasconi, Ederson, Musah, Maldini, Lookman. Indisponibili: Scalvini, Hien, Zalewski, Kolasinac, Scamacca, De Ketelaere. Squalificati: -. Diffidati: -.
BRUGGE (4-2-3-1): Jackers, Seys, Mechele, Ordonez, Meijer; Vanaken, Stankovic; Carlos Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi. All. Hayen. A disposizione: Van den Heuvel, De Corte, Romero, Osuji, Siquet, Sabbe, Audoor, Reis, Vetlesen, Campbell, Vermant, Nilsson, Diakhon. Indisponibili: Mignolet, Onyedika, Spileers. Squalificati: -. Diffidati: -.
Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan-Bashevkin. IV Uomo: Saggi. Var: Dankert (Germania). Avari: Storks