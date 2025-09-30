Atalanta-Brugge: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

BERGAMO - Una partita importante, per il percorso in Champions ma anche per continuare a macinare punti e prestazioni in questo avvio di stagione e dare continuità al buon momento che la Dea di Juric sta dimostrando di attraversare con i due risultati ottenuti a Torino contro granata e bianconeri. Atalanta e Club Brugge si affrontano a Bergamo per la seconda volta in questo 2025 (fischio d'inizio ore 18.45), se a febbraio la truppa nerazzurra doveva vincere per ribaltare l'1-0 in trasferta stavolta c’è da ottenere il risultato pieno per iniziare con il piede giusto l’avventura in Champions “post-Psg”. Calendario alla mano, la situazione è chiara: in casa dei campioni in carica era molto dura, il livello dei fenomeni parigini è stato troppo alto e si visto sul campo. Ora però inizia una fase in cui la Dea ha bisogno di raccogliere 11-12 punti in 7 partite per restare nelle prime 24, con alcune sfide che sono da segnare in agenda con il cerchietto rosso.