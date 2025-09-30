Inter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MILANO - Reduce dai successi in Serie A contro Sassuolo (2-1) e Cagliari (0-2), alle ore 21, alllo stadio Giuseppe Meazza, l'Inter ospita lo Slavia Praga nel secondo turno della fase campionato della Champions League. All'esordio i nerazzurri hanno superato 2-0 l'Ajax ad Amsterdam grazie alla doppietta di testa di Marcus Thuram. Nonostante l'assenza del capitano Lautaro Martinez, in panchina per un problema alla schiena, la formazione di Cristian Chivu ha risposto presente battendo i Lancieri e dando il via a un filotto di tre vittorie consecutive tra tutte le competizioni. La squadra sembra aver finalmente trovato la quadra e vuole centrare il successo anche contro i cechi per dar seguito al momento positivo e conquistare punti importanti in ottica qualificazione. Anche perché il livello delle avversarie pian piano crescerà, visto che dopo Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty ci saranno le gare contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. L'Inter, dunque, dovrà cercare di fare bottino pieno nelle prime quattro. I nerazzurri, poi, sabato alle 18 saranno impegnati in casa contro la Cremonese nell'ultima sfida prima della seconda sosta per le nazioni. Lo Slavia Praga, invece, è ancora imbattuto in questa stagione e nel debutto nella coppa dalle grandi orecchie ha pareggiato 2-2 contro il Bodø/Glimt: avanti grazie alla doppietta di Mbodji, i cechi si sono fatti riprendere nell'ultimo quarto d'ora dai sigilli di Bassi e Brunstad Fet, entrambi entrati nella ripresa.