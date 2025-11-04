Napoli-Eintracht: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

NAPOLI - Tornato da solo in vetta alla classifica nonostante lo 0-0 interno contro il Como - la Roma ha perso 1-0 al Meazza contro il Milan -, il Napoli è chiamato a raddrizzare la situazione anche in Champions League dove alle 18.45 ospita al Maradona l'Eintracht Francoforte nel quarto turno della fase campionato. Avvio piuttosto complicato per gli azzurri che occupano attualmente la 23ª posizione - le prime otto si qualificano agli ottavi mentre dalla 9ª alla 24ª giocano gli spareggi - con appena tre punti, frutto del successo casalingo per 2-1 contro i portoghesi dello Sporting Lisbona firmato dalla doppietta di Rasmus Hojlund. Prime e dopo le sconfitte contro Manchester City e PSV Eindhoven. Al debutto all'Etihad è finita 2-0 mentre nell'ultima uscita in Olanda i ragazzi di Antonio Conte hanno preso una vera e propria imbarcata perdendo con un roboante 6-2. Come sottolineato dallo stesso tecnico salentino in conferenza stampa vincere oggi sarà determinante per rimettere in sesto la situazione. Anche i tedeschi di Dino Toppmöller non possono dormire sonni tranquilli visto che dopo aver superato con un netto 5-1 in rimonta i turchi del Galatasaray all’esordio hanno perso con lo stesso punteggio sia al Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico del Cholo Simeone che tra le mura amiche contro il Liverpool di Arne Slot.