Napoli, senza De Bruyne è più difficile: pari al Maradona con l’Eintracht. L’Arsenal passeggia

Dopo il pesante ko di Eindhoven e orfano di De Bruyne (out per almeno 4 mesi), il Napoli non trova il riscatto in Champions League e inciampa al Diego Armando Maradona contro l'Eintracht Francoforte. Il match si è chiuso a reti inviolate, offrendo ben poco a livello di occasioni. Regge in difesa il muro tedesco che respinge gli assalti di Elmas e McTominay. In classifica le due formazioni salgono a quota 4 punti ma con una differenza reti abbastanza deficitaria: -5 per il partenopei e -4 per i tedeschi. Vince invece senza patemi l'Arsenal in trasferta sul campo dello Slavia Praga per 3-0: le reti sono state firmate da Saka sul rigore al minuto 32 e da Merino in apertura di ripresa e al minuto 68. In classifica i Gunners restano in testa a punteggio pieno mentre la formazione ceca resta ferma a quota 2 punti.