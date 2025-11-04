Napoli, senza De Bruyne è più difficile: pari al Maradona con l’Eintracht. L’Arsenal passeggia

Dopo il pesante ko di Eindhoven e orfano di De Bruyne (out per almeno 4 mesi), il Napoli non trova il riscatto in Champions League e inciampa al Diego Armando Maradona contro l'Eintracht Francoforte. Il match si è chiuso a reti inviolate, offrendo ben poco a livello di occasioni. Regge in difesa il muro tedesco che respinge gli assalti di Elmas e McTominay. In classifica le due formazioni salgono a quota 4 punti ma con una differenza reti abbastanza deficitaria: -5 per il partenopei e -4 per i tedeschi. Vince invece senza patemi l'Arsenal in trasferta sul campo dello Slavia Praga per 3-0: le reti sono state firmate da Saka sul rigore al minuto 32 e da Merino in apertura di ripresa e al minuto 68. In classifica i Gunners restano in testa a punteggio pieno mentre la formazione ceca resta ferma a quota 2 punti.
Napoli-Eintracht 0-0, la cronaca
Il canovaccio della partita è chiaro fin da subito, con il Napoli che prova a comandare il gioco tramite il possesso palla, mentre l'Eintracht aspetta e prova a ripartire con grande velocità. Al 6' la prima occasione per gli azzurri, con Hojlund e Anguissa che si ostacolano a vicenda al momento del tiro su un cross di Gutierrez, poi Zetterer mura il secondo tentativo del danese. Questo, di fatto, è l'unico lampo del primo tempo; nel Napoli pesa la serata negativa di Anguissa e soprattutto McTominay, mentre sugli esterni Politano non riesce mai a saltare Brown, senza dubbio migliore in campo. Nella ripresa, Kristensen manca lo specchio di poco dalla distanza, ma viene fermato tutto per un fallo precedente, mentre, al 73', Milinkovic-Savic si fa trovare pronto sul tiro potente ma centrale di Knauff, "smarcato" da un goffo intervento di Buongiorno. Positivo l'ingresso di Lang, che al 76' crea un'occasione importante sprecata ancora da Anguissa, che forse non si aspettava il passaggio di Elmas. Il centrocampista camerunense è autore di una bella cavalcata sulla destra all'83', ma il suo cross viene malamente sprecato da McTominay, che spara alle stelle. Ancora Anguissa ci prova di testa all'89', ma centra in pieno Koch, poi Di Lorenzo manca la ribattuta a rete calciando alto. All'ultimo respiro, Collins respinge il tentativo di Elmas e Zetterer blocca la deviazione in mischia di Hojlund. Al fischio finale, dagli spalti del Maradona si sente anche qualche fischio per il Napoli, che spreca un'altra occasione per fare i tre punti e vede complicarsi il discorso qualificazione.