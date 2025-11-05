Inter-Kairat Almaty: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Tutto pronto allo stadio Meazza di Milano dove alle ore 21 i padroni di casa dell'Inter ospiteranno il Kairat Almaty nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. I nerazzurri sono a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Ajax, Slavia Praga e Union SG, con una differenza reti eccellente grazie ai 9 gol fatti e zero subiti. In conferenza stampa, Chivu ha presentato così la sfida di Champions: "Giocare la Champions e vincere non è mai scontato, dove ci sono squadra vincenti nei rispettivi campionati. Loro hanno fatto quattro turni preliminari eliminando anche squadre importanti. Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, ma noi come gruppo non abbiamo mai mancato di rispetto a nessun avversario. Miglioramenti? Possiamo farlo sempre e stiamo lavorando per questo. Si cade e ci si rialza. Arriveranno momenti in cui ci sarà una tempesta ma il calcio e la vita sono così. I ragazzi sono bravi e maturi. Mi è piaciuto anche come ha risposto Carlos visto che avete anche cercato di metterlo in difficoltà. Lui è maturo come tutto il gruppo e bisogna stare sempre in piedi a testa alta quando arriva la tempesta". Il Kairat Almaty ha finora ottenuto un solo punto in tre giornate: dopo le sconfitte contro Sporting Lisbona e Real Madrid, è arrivato il pari interno contro il Pafos.
Inter-Kairat Almaty: diretta tv e streaming
Inter-Kairat Almaty, gara valida per la quarta giornata del campionato fase di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Prime Video.
Le probabili formazioni di Inter-Kairat Almaty
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Calligaris, Acerbi, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Calhanoglu, Diouf, Sucic, Lautaro, Thuram. Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan. Squalificati: /.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luis Mata; Kasabulat, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev. Allenatore: Urazbakthin. A disposizione: Zarutskiy, Kalmurza, Sadybekov, Zaria, Arad, Stanojev, Bekbolat, Tuyakbaev, Edmilson, Ricardinho. Indisponibili: Martynovich, Joao Paulo, Santana. Squalificati: /.
ARBITRO: Godinho (Portogallo). ASSISTENTI: Teixeira-Almeida (Portogallo). QUARTO UFFICIALE: Nobre (Portogallo). VAR: Narciso (Portogallo). ASS. VAR: Martins (Portogallo).