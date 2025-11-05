Inter-Kairat Almaty: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Tutto pronto allo stadio Meazza di Milano dove alle ore 21 i padroni di casa dell'Inter ospiteranno il Kairat Almaty nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. I nerazzurri sono a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Ajax, Slavia Praga e Union SG, con una differenza reti eccellente grazie ai 9 gol fatti e zero subiti. In conferenza stampa, Chivu ha presentato così la sfida di Champions: "Giocare la Champions e vincere non è mai scontato, dove ci sono squadra vincenti nei rispettivi campionati. Loro hanno fatto quattro turni preliminari eliminando anche squadre importanti. Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, ma noi come gruppo non abbiamo mai mancato di rispetto a nessun avversario. Miglioramenti? Possiamo farlo sempre e stiamo lavorando per questo. Si cade e ci si rialza. Arriveranno momenti in cui ci sarà una tempesta ma il calcio e la vita sono così. I ragazzi sono bravi e maturi. Mi è piaciuto anche come ha risposto Carlos visto che avete anche cercato di metterlo in difficoltà. Lui è maturo come tutto il gruppo e bisogna stare sempre in piedi a testa alta quando arriva la tempesta". Il Kairat Almaty ha finora ottenuto un solo punto in tre giornate: dopo le sconfitte contro Sporting Lisbona e Real Madrid, è arrivato il pari interno contro il Pafos.