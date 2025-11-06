Barcellona, Yamal alla Messi ma Bruges infuriato: cos'è successo in Champions © .

Giocate di classe , gol spettacolari ma anche tanti comportamenti sopra le righe : Lamine Yamal è sempre più al centro dei riflettori . Il fuoriclasse del Barcellona è stato decisivo contro il Bruges in Champions League, autore del gol del 2-2 e fondamentale nell'autogol di Tzolis del definitivo 3-3 . Ma a far discutere non sono solo le sue reti, e anche nella sfida contro la squadra belga non sono mancate le polemiche .

Club Brugge-Barcellona, Yamal manda un bacio ai tifosi avversari

A 18 anni, Yamal è già uno dei migliori giocatori al mondo e i tifosi del Club Brugge lo sapevano bene. Per questo ogni volta che il talento spagnolo ha toccato palla, dagli spalti sono piovuti fischi. Un trattamento speciale per un giocatore speciale, che però al termine della partita ha voluto rispondere a modo suo. Dopo il gol del 4-3 annullato a Vermant per fallo su Szczesny, che avrebbe deciso la partita, Yamal si è voltato verso la curva avversaria e gli ha mandato un bacio. Un gesto che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Bruges.

"Se mi fischiano è perchè sanno che faccio bene il mio lavoro"

Ma Yamal non sembra preoccupato dei fischi ricevuti. "Penso che non sia un caso se ti fischiano - ha detto al termine della partita -. Se lo fanno è perché sanno che faccio bene il mio lavoro in campo. Non mi preoccupo di questo". Personalità da vendere, che però negli ultimi mesi l'ha portato a finire spesso sui titoli dei giornali e non solo per le sue azioni in campo. Dalle azioni da sogno alle relazioni turbolente: Lamine ormai è sempre sotto i riflettori, qualunque cosa faccia.