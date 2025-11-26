Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MADRID (SPAGNA) - Archiviata la sconfitta nel derby contro il Milan (0-1), la quarta in appena 12 giornate di Serie A, l'Inter ha subito l'occasione per rifarsi. I nerazzurri, infatti, sono volati a Madrid dove alle 21 affronteranno l'Atletico nel quinto turno della fase campionato della Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Percorso netto fin qui per la formazione di Cristian Chivu, che ha fatto quattro su quattro battendo una dietro l'altra Ajax (0-2), Slavia Praga (3-0), Union Saint-Gilloise (0-4) e Kairat Almaty (2-1). A punteggio pieno come solo Bayern Monaco e Arsenal, Lautaro e compagni affronteranno poi il Liverpool e proprio i Gunners al Meazza e il Borussia Dortmund in trasferta. L'obiettivo è chiudere tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi, con i playoff che riguarderanno dalla 9ª alla 24ª classificata. I Colchoners di Diego Pablo Simeone, grande ex della sfida avendo vestito la maglia dell'Inter dal 1997 al 1999, sono invece a quota sei, frutto dei successi al Wanda Metropolitano contro Eintracht Francoforte (5-1) e Union Saint-Gilloise (3-1). Completano il quadro le due sconfitte esterne contro Liverpool (3-2) e Arsenal (4-0).