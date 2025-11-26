Chelsea, meraviglia Estevao: Yamal è oscurato, crolla il Barcellona

Ci sono partite che nascono nel segno sbagliato e per il Barcellona quella di Stamford Bridge è deragliata dopo appena cinque minuti: l’errore di Ferran Torres, lanciato a rete da Lamine Yamal e con tutto a favore, è sembrato il presagio di una notte storta. E, infatti, così è stato. Il Chelsea ha finito per dominare in lungo e in largo, segnando tre gol e vedendosene annullare altrettanti - due per fuorigioco e uno per un tocco di mano - a dimostrazione di una superiorità netta, quasi schiacciante. Anche perché la serata blaugrana si è complicata irrimediabilmente poco prima dell'intervallo a causa di una gravissima ingenuità di un poco intelligente Ronald Araujo che si merita due gialli in dodici minuti: il primo per inutili proteste avvicinandosi minacciosamente all'arbitro; il secondo per un’entrata senza senso, men che meno da ammonito, su Marc Cucurella. Ebbene, indicato alla vigilia come l’antidoto per arginare la magia di Lamine Yamal, il terzino catalano si è, invece, preso la scena: non solo ha arginato il talento del Barça, diventando la sua ombra e annullandolo, ma è diventato con i suoi inserimenti uno dei principali protagonisti del match.