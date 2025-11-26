20:24

Barella: "Cercheremo di essere più concreti"

"L'Atletico Madrid ha qualche similitudine con il Milan, abbiamo paragonato i due stili di gioco e li abbiamo ritrovati. Noi dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto con i rossoneri, abbiamo fatto bene ma ci è mancato il gol e un po' di precisione sotto porta. Oggi magari cercheremo di essere meno belli e più concreti. La nostra caratteristica è giocare un bel calcio, quello non dobbiamo toglierlo, ma dobbiamo cercare di fare gol. Perché alla fine sono quelli che contano…" ha detto Nicolò Barella, ai microfoni di Prime Video, a pochi minuti dall'inizio dell'incontro.

20:10

Le parole di Chivu prima della sfida

19:55

Le scelte di Simeone

"In Champions sono tutte gare complicate, il livello è alto perché è una competizione di un certo livello. Sappiamo l'importanza e quanto è difficile, ma siamo pronti. Dubbi di formazione? Non so quali erano, non ho mai avuto dubbi. Ero sicuro di chi mettere in campo. Abbiamo 12 punti e non bastano per finire tra le prime otto, dobbiamo farne di più. E' difficile qui ma ce la giocheremo da grande squadra. Simeone allena suo figlio, ho figliocci nello spogliatoio? Io ho due femmine, giocano a calcio anche loro per la scuola ma non ho figli. Ho tanti figli, perché voglio bene a tutto il gruppo come ho voluto bene a Parma e nel settore giovanile" ha detto il tecnico nerazzurro ad Amazon Prime Video prima dell'incontro.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Baena.

19:53

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu.

19:39

I precedenti

Le due squadre si sono affrontate tre volte in tutte le competizioni: 2-0 per gli spagnoli nella Supercoppa Europea del 2010, prima che le due formazioni vincessero in casa negli ottavi della Champions 2023/24 (con qualificazione dell'Atletico ai rigori).

19:28

Quote e pronostico della partita

19:13

Curiosità della gara

