L'Inter fa visita all'Atletico Madrid nel quinto turno della fase campionato di Champions League con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta e mettersi dietro le spalle le scorie del derby. I nerazzurri arrivano al Metropolitano di Madrid per una sfida da brividi contro la squadra del ‘Cholo’ Simeone, mai dimenticato dai tifosi interisti ma ora ostacolo sulla strada che porta al passaggio del turno. Il cammino degli uomini di Cristian Chivu nella massima competizione europea, sin qui, è stato ineccepibile: quattro vittorie in altrettante partite e 12 punti nella classifica del girone unico.
20:24
Barella: "Cercheremo di essere più concreti"
"L'Atletico Madrid ha qualche similitudine con il Milan, abbiamo paragonato i due stili di gioco e li abbiamo ritrovati. Noi dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto con i rossoneri, abbiamo fatto bene ma ci è mancato il gol e un po' di precisione sotto porta. Oggi magari cercheremo di essere meno belli e più concreti. La nostra caratteristica è giocare un bel calcio, quello non dobbiamo toglierlo, ma dobbiamo cercare di fare gol. Perché alla fine sono quelli che contano…" ha detto Nicolò Barella, ai microfoni di Prime Video, a pochi minuti dall'inizio dell'incontro.
20:10
Le parole di Chivu prima della sfida"In Champions sono tutte gare complicate, il livello è alto perché è una competizione di un certo livello. Sappiamo l'importanza e quanto è difficile, ma siamo pronti. Dubbi di formazione? Non so quali erano, non ho mai avuto dubbi. Ero sicuro di chi mettere in campo. Abbiamo 12 punti e non bastano per finire tra le prime otto, dobbiamo farne di più. E' difficile qui ma ce la giocheremo da grande squadra. Simeone allena suo figlio, ho figliocci nello spogliatoio? Io ho due femmine, giocano a calcio anche loro per la scuola ma non ho figli. Ho tanti figli, perché voglio bene a tutto il gruppo come ho voluto bene a Parma e nel settore giovanile" ha detto il tecnico nerazzurro ad Amazon Prime Video prima dell'incontro.
19:55
Le scelte di Simeone
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Baena.
19:53
La formazione ufficiale dell'Inter
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu.
19:39
I precedenti
Le due squadre si sono affrontate tre volte in tutte le competizioni: 2-0 per gli spagnoli nella Supercoppa Europea del 2010, prima che le due formazioni vincessero in casa negli ottavi della Champions 2023/24 (con qualificazione dell'Atletico ai rigori).
19:28
Quote e pronostico della partita
19:13
Curiosità della gara
18:59
Arbitro francese per la sfida di Madrid
Francois Letexier è stato designato dall'Uefa come direttore di gara di Atletico-Inter. Assistenti Cyril Mugnier-Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Jeremie Pignard, al Var Willy Delajod, Avar il portoghese Tiago Martins.
18:46
Numeri a confronto
18:42
Le parole di Simeone alla vigilia
"L'Inter è una squadra che gioca molto bene, con personalità e uno schema offensivo molto chiaro. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan hanno dominato tutta la partita, hanno avuto occasioni da gol. Avrebbero potuto vincere. In Champions League, i numeri parlano da soli" ha detto il tecnico dell'Atletico in conferenza stampa.